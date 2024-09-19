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Düzce'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: Çok Sayıda Yaralı

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Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce'de minibüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

DÜZCE - Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Harmankaya köyü ile Dokuzdeğirmen köyü arasında meydana geldi. Seyir halindeki minibüs uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Düzce'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: Çok Sayıda Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye 3-sayfa Sağlık Ulaşım Düzce Kaza AFAD

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