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Düzce'de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Düzce'de bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan firmada iş kazası meydana geldi. Forklift ile fabrika içerisine ürün taşınıldığı esnada forklift üzerindeki malzemeler Ahmet Sancak ve Mithat Derici'nin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Paletlerin altında kalan işçilerden ağır yaralanan Ahmet Sancak Düzce Devlet Hastanesi'ne, Mithat Derici ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Sancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mithat Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE - Düzce'de bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan firmada iş kazası meydana geldi. Forklift ile fabrika içerisine ürün taşınıldığı esnada forklift üzerindeki malzemeler Ahmet Sancak ve Mithat Derici'nin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Paletlerin altında kalan işçilerden ağır yaralanan Ahmet Sancak Düzce Devlet Hastanesi'ne, Mithat Derici ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Sancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mithat Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Sancak Hürriyet Düzce Hastane Ölüm Yaralanma 3.Sayfa Güncel Haberler

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