Duygu Bölükbaş'ın Ölümüyle İlgili Davada Beraat Kararı, Başsavcılık İtiraz Etti

İzmir'in Bornova ilçesinde evindeki havlupana asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş'ın ölümüyle ilgili görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı delil elde edilemediği vicdani kanaatine varılıp, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek sanıkların beraatine karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu.

Tekstil firmasında müdür olarak görev yapan ve erkek arkadaşı E.T. (28) ile aynı evde yaşayan Duygu Bölükbaş (33), 3 Kasım 2022 tarihinde Bornova ilçesinde lüks bir sitede bulunan evinde banyoda havlupana asılı halde ölü olarak bulundu. Bölükbaş'ın erkek arkadaşı E.T. ve halası S.T. polise verdikleri ilk ifadede, genç kadını banyoda ölü bulduklarını iddia etti. Genç kadının erkek arkadaşı ifadesinde, Duygu'nun intihara meyilli olduğunu, yaşadıkları tartışmanın ardından banyoya girdiğini, çıkmayınca da halası S.T.'ye kontrol etmesini istediğini ve ardından Duygu Bölükbaş'ın cansız bedenini bulduklarını öne sürdü.

Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan iddianamede E.T.'nin Duygu Bölükbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından kadını sert bir cisimle kafasından yaraladığı, devamında da bir cisim ile Bölükbaş'ın boğazını sıkarak öldürdüğü yer aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde E.T.'nin DNA'sının bulunduğu belirtildi. Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde, Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını belirtti.

Öte yandan site güvenlik görevlilerinden alınan tutanaklarda da E.T.'nin daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde soruşturma konusu olayın intihar değil kasten öldürme suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine şüpheli E.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. E.T., olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart'ta tutuklandı.

Olaya ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Bölükbaş'ın çarşaf ile kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği de iddianamede yer aldı. Savcı, E.T. için 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. için ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sanıklar beraat etti, Başsavcılık itiraz etti

İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen karar duruşmasında, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, sanık E.T. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verirken, savcılık bu karara itiraz etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı istinafa taşıdı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Duygu Bölükbaş'ın ölümü ile ilgili yürütülen yargılamada tutuklu sanık E.T. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiştir. Ancak mahkemece sanığın delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmiş, Cumhuriyet savcısı tarafından bu karara itiraz edilerek istinaf yoluna başvurulmuştur" denildi. - İZMİR