Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı

Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, geçtiğimiz ay katıldığı Met Gala sonrası vize ihlali nedeniyle ABD'den "kendi isteğiyle" ayrılmak zorunda kaldı. Ülkenin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından Las Vegas'ta gözaltına alınan Lame'in, yetkililerin bilgisi dahilinde ülkeyi terk ettiği açıklandı.

25 yaşındaki fenomen, gerçek adıyla Seringe Khabane Lame, 162 milyonu aşkın takipçisiyle TikTok'un en çok izlenen isimlerinden biri. Lame, 6 Haziran'da Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda ICE ajanları tarafından durduruldu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, The Post gazetesine yaptığı açıklamada, "İtalya vatandaşı olan 25 yaşındaki Seringe Khabane Lame, 6 Haziran'da Las Vegas, Nevada'daki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda vize koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle ICE tarafından gözaltına alındı," dedi.

Yetkili ayrıca, "Lame'e 6 Haziran'da gönüllü olarak ülkeyi terk etme izni verildi vekendi isteğiyle ABD'den ayrıldı," bilgisini paylaştı.

Senegal asıllı Lame, ABD'ye 30 Nisan'da geçici bir vizeyle giriş yapmıştı. Ünlü TikTok yıldızı, geçtiğimiz ay New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen Met Gala'ya, cep saatleriyle süslenmiş şık gri bir takımla katılmıştı. Bu etkinliğin, Lame'in ABD'deki son durağı olması dikkat çekti.

Olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Siyasi aktivist Bo Loudon, bizzat kendisinin Khaby Lame'i göçmenlik yetkililerine bildirdiğini ve TikTok yıldızının Nevada'daki Henderson Gözaltı Merkezi'nde tutulduğunu iddia etti. Dünya genelindeki seyahatlerinden ve mizahi videolarından sıkça paylaşım yapan Lame ise konuyla ilgili henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Batı Afrika'da doğan ve hayatının büyük kısmını İtalya'da geçiren Lame, pandemi döneminde can sıkıntısıyla TikTok'a başlamış ve hızla yükselerek dünya çapında bir fenomen haline gelmişti. Kelime kullanmadan hazırladığı, sadece mimikleri ve beden diliyle güldürdüğü videolarıyla tanınan Khaby Lame, 2022 yılında Charli D'Amelio'yu geride bırakarak TikTok'un en çok takip edilen içerik üreticisi unvanını kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl People dergisine verdiği röportajda, ünlü olmadan önce ailesini geçindirmek için yerel bir fabrikada çalıştığını ve artık videolarından milyonlar kazandığını belirtmişti.