Dünya Motosiklet Günü'nde Trafik Güvenliği Uyarısı

Dünya Motosiklet Günü'nde Trafik Güvenliği Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla motosiklet sürücülerine güvenli sürüş konulu farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Sürücülere kask takmanın önemi ve trafikteki dikkat etmeleri gereken kurallar anlatıldı.

Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56'lar mevkisinde oluşturulan trafik kontrol noktasında özellikle motosiklet sürücüleri durdurularak güvenli sürüş konusunda bilgilendirildi. Denetim sırasında durdurulan sürücülere, kask takmanın önemi, koruyucu ekipman kullanımı, şerit ihlalleri, araçlarında arasında geçiş ve trafikte görünür olmanın hayati değeri hakkında bilgi verildi. Ekipler, kask takmayan bazı sürücülere uyarılarda bulunurken, kurallara uyan sürücülere de teşekkür etti. Etkinliğe katılan vatandaşlara broşürler dağıtılırken, motosiklet kazalarının büyük kısmının hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği vurgulandı.

Trafik polisleri, durdurdukları her sürücüye şu mesajı verdi: "Trafikte kaskım kafamda, kurallar aklımda."

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.