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Dün "Çok üşüyorum" diyen yaşlı adam bugün evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da bir şahıs, yalnız yaşadığı evde komşuları tarafından ölü bulundu. Apartmanın zemin katında yaşayan adamın sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve ölmeden bir gün önce "Çok üşüyorum" dediği ortaya çıktı.

Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2403 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında bir süredir yalnız yaşayan İlyas Obuz'un (61) uzun süre salonunda koltukta hareketsiz yattığını pencereden gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

BİR GÜN ÖNCE KOMŞULARINI "ÇOK ÜŞÜYORUM" DEDİ

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Obuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerine gelen Obuz'un yakınları üzgün görünürken, bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve son olarak dün komşularına, "Çok üşüyorum" dediği öğrenildi.

Dün 'Çok üşüyorum' dedi, bugün evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Obuz'un cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün 'Çok üşüyorum' dedi, bugün evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Kepez 3. Sayfa Haberler

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