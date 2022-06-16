Düğünde terör örgütü PKK lehine slogan atıldığı ihbarını alan ekipler geçti! 10 kişi kıskıvrak yakalandı İstanbul Esenyurt'taki bir düğünde bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atıldığına yönelik ihbarda bulunuldu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, 10 kişiyi 'örgüt propagandası yapmak' suçundan gözaltına aldı. Esenyurt Çınar Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda terör örgütü PKK diye slogan atıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Düğün salonuna gelen Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, düğüne ait kamera görüntüleri incelendi. 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yapılan incelemede terör örgütüne yönelik slogan attığı tespit edilen M.K., T.K., S.K., İ.B., İ.K., B.T., C.K., Ş.K., A.K. ve U.K. isimli şahıslar, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt PKK 3. Sayfa Haberler

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