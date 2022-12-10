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Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir davulcu katıldığı düğünde davul çaldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir davulcu katıldığı düğünde davul çaldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Karakese Mahallesi'nde M.B.'nin oğlunun 3 Aralık 2022 tarihinde yapılan düğün törenine davul zurna ekibi olarak davet edilen Bestami Fındık (63), adlı davulcu düğünde omuzuna astığı davulu çaldığı esnada, kendisini izleyen davetlilerin üzerine bir anda yığılarak düştü. Cep telefonları ile davulcu ve zurnacıyı kayda alan düğündeki davetliler, yere yığılan davulcuyu kaldırmaya çalıştı. Yerde hareketsiz yatan Bestami Fındık'a olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen davulcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden ölen Bestami Fındık'ın toprağa verildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

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