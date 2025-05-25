Düğün Salonunda Taş Kemer Devrildi: Doktor Hayatını Kaybetti

Düğün Salonunda Taş Kemer Devrildi: Doktor Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Menemen ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, kapıdaki dekoratif taş kemerin devrilmesi sonucu ağır yaralanan doktor Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı'nın durumu kritik.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte kapıdaki dekoratif taş kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan doktor hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı.

Olay, bugün Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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