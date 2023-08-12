DTO'nun aşure hayrı şehitlerin ruhuna hediye edildi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO), geleneksel hale getirdiği aşure hayrına bu yıl da ilgi yoğun oldu. Katılımcılara teşekkür eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Hayrımızı, önceki gün şehit verdiğimiz Buldanlı hemşehrimiz Uzman Çavuş Kemal Özek başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye ettik" dedi.

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) muharrem ayı dolayısıyla hizmet binası önünde bu yıl 10'uncusunu düzenlediği geleneksel aşure hayrına, üyeleri ile vatandaş büyük ilgi gösterdi. Denizli'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hayati Yazıcı, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Tapu ve Kadastro XVIII. (Denizli) Bölge Müdürü İlhan Özlü, Pamukkale İlçe Tapu Müdürü Hüsem Altunbaş, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Sarıgöl, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, Denizli Şubesi Başkanı Uğur Küçük, Önceki Dönem Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve DTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mesut Aygören, DTO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri ile yüksek istişare kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu ve vatandaş katıldı. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı etkinliğin başlangıcında Denizli Ticaret Odası önünde ve çevresindeki kaldırımlarda kuyruk oluştu.

"Öncelikli hedefimiz ve isteğimiz, toplumsal kardeşliğimizi korumak"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak her yıl muharrem ayında aşure hayrı yapıyoruz; halkımızla birlikte oluyoruz. Amacımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi sağlamak ve korumaktır. Milletvekillerimiz, bakanımız, valimiz, kaymakamımız, diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerimiz, halkımız, ticaret erbabımız, sanayicimiz, üreticimiz ve Ticaret Odamızın üyeleri buradalar. Bugün büyük bir kaynaşma var; kardeşlik, birlik ve beraberlik var. Bu çok kıymetli ve çok önemli" diyen Başkan Erdoğan, asıl hedeflerinin ülkenin ve şehrin yarınlara ulaşabilmesi için milli birlikteliği sağlamak ve toplumsal kardeşliği korumak olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Ondan sonra da istediğimiz tabi ki işimizi, ticaretimizi, ihracatımızı ve istihdamımızı artırmaktır. Bunları yaptığımız zaman, ülkemize ve şehrimize çok ciddi anlamda katkılar sağlarız. Yoğun ilgi gösteren halkımıza ve buraya kadar gelen tüm dostlarımıza, canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar bize güç ve moral veriyor; destek oluyorlar. Sağ olsunlar" dedi.

Geleneksel aşure hayrının 10'uncu yılı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Sayın Hayati Yazıcı olmak üzere Denizli protokolü ile sivil toplum kuruluşları başkanları ile temsilcilerini odalarında ağırlamaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi; "Denizli Ticaret Odamızdaki geleneksel aşure hayrımızda, üyelerimiz ve hemşehrilerimizle buluştuk. Davetlilerimiz ile üyelerimiz ve vatandaşımıza, gösterdikleri yoğun ilgilerinden dolayı müteşekkiriz. Rabbim, toplumsal birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Aşure hayrımızı, dualar eşliğinde şehitlerimizin ruhlarına hediye ettik

Bu arada Denizli'nin gençlerinden birini daha şehit verdiğini de hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bu sene hayrımızı önceki gün şehit verdiğimiz Buldanlı hemşehrimiz Uzman Çavuş Kemal Özek başta olmak üzere şehitlerimizin ruhlarına da hediye ettik. Allah, kabul etsin. İşlerimizle sektörlerimizin bereketinin artmasına da vesile olsun. Şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.

Yazıcı, aşure dağıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hayati Yazıcı, aşure etkinliği dolayısıyla Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetimini tebrik etti; "Millet olarak çok zengin bir geçmişimiz var. Örf ve adetlerimiz, inanç değerlerimiz var. Aşure de bu inanç değerlerimizden biri. Aşurede kullanılan çeşit çeşit malzeme bize göre birliği, bütünlüğü, kardeşliği ve bir arada yaşamayı simgeler. Bu bakımdan bu tür etkinlikler, muharrem ayı boyunca ülkemizin değişik yerlerinde yapılır. Bu da önemli bir toplumsal zenginliktir. Denizli'de bu hayrı gerçekleştiren Ticaret Odamıza, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bereketli olsun" dedi. - DENİZLİ