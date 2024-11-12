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Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor

Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
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İngiltere'de yaşayan 'Zara' adlı bir kadın, sosyal medya üzerinden dominant hizmeti vererek ayda 530 bin TL kazanıyor. İş dünyasından stresli kişilerin genellikle bu hizmeti aldığını belirten Zara, bu işin tamamen profesyonel bir hizmet olduğunu ve danışanlarıyla arasında kişisel bir ilişki olmadığını ifade ediyor. Zara'nın nişanlısı Owen ise durumu normal karşıladığını ve bunun sadece bir iş olduğunu düşünüyor.

İngiltere'de yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle sadece "Zara" ön adını paylaşan iki çocuk annesi bir kadın, sıra dışı mesleğiyle ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada aldığı talepler üzerine profesyonel "dominant" olarak çalışmaya başlayan Zara, aylık 530 bin TL kazanç elde ediyor.

Nişanlısı Owen'la evlilik hazırlıkları yapan Zara, "Bu iş tamamen profesyonel bir hizmet. Danışanlarımla aramda kesinlikle kişisel bir ilişki olmuyor. Aldığım ücret sayesinde çocuklarımın geleceğine yatırım yapabiliyorum" açıklamasında bulundu.

Kendisine başvuran danışanlarının genellikle iş dünyasından stresli kişiler olduğunu belirten Zara, "Bu hizmeti stres atmak için aldıklarını söylüyorlar" dedi. Nişanlısı Owen ise durumu normal karşıladığını ve bunun sadece bir iş olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Zara'nın bu sıra dışı mesleği İngiliz basınında da geniş yer buldu. Uzmanlar, son yıllarda bu tür alternatif mesleklere olan talebin arttığına dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, benzer hizmetlere olan ilginin yükseldiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

zamanında maske satışı yawsaklayınca devlet millet misketin yanında hediye olarak vermesi gibi bir olay bu, sonu mutlu bitecek işin başındaki acıyı resmetmek istemiş ressam.

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

mazlumu getirin bana mazlummm

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