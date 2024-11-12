Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor

İngiltere'de yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle sadece "Zara" ön adını paylaşan iki çocuk annesi bir kadın, sıra dışı mesleğiyle ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada aldığı talepler üzerine profesyonel "dominant" olarak çalışmaya başlayan Zara, aylık 530 bin TL kazanç elde ediyor.

Nişanlısı Owen'la evlilik hazırlıkları yapan Zara, "Bu iş tamamen profesyonel bir hizmet. Danışanlarımla aramda kesinlikle kişisel bir ilişki olmuyor. Aldığım ücret sayesinde çocuklarımın geleceğine yatırım yapabiliyorum" açıklamasında bulundu.

Kendisine başvuran danışanlarının genellikle iş dünyasından stresli kişiler olduğunu belirten Zara, "Bu hizmeti stres atmak için aldıklarını söylüyorlar" dedi. Nişanlısı Owen ise durumu normal karşıladığını ve bunun sadece bir iş olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Zara'nın bu sıra dışı mesleği İngiliz basınında da geniş yer buldu. Uzmanlar, son yıllarda bu tür alternatif mesleklere olan talebin arttığına dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, benzer hizmetlere olan ilginin yükseldiği belirtiliyor.