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Polisi görünce dördüncü kattan atladı, hayatını kaybetti

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Maltepe'de bir iş merkezinin ofisinde polisten saklanan dolandırıcılık şüphelisi, kendisini 4'üncü kattan aşağı attı. Hayatını kaybeden şüphelinin 60'dan fazla suç kaydı olduğu öğrenilirken, vatandaşların yere düşen adama kalp masajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir dolandırıcılık olayının şüphelisi olan ve polis tarafından aranan Çetin Akkaya, Maltepe'de yer alan iş merkezinde kızı ve damadının kiraladığı ofiste bir süredir saklanmaya başladı.

Polisi görünce dördüncü kattan atladı, hayatını kaybetti

POLİSİ GÖRÜNCE 4. KATTAN ATLADI

Yaptıkları incelemeler neticesinde Akkaya'nın saklandığı yeri tespit eden polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için ofise geldi. Kapıda polislerin olduğunu fark eden Akkaya, ofisin kapısını kilitleyerek polisin içeri girmesini engelledi. Polisten kaçamayacağını anlayan Akkaya, iş merkezinin 4'üncü katındaki ofisin camından aşağı atladı.

Polisi görünce dördüncü kattan atladı, hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar gürültüyü duyarak Akkaya'nın yanına koştu. İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Akkaya'ya çevredekiler tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisi görünce dördüncü kattan atladı, hayatını kaybetti

60'DAN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Akkaya'nın 60'dan fazla suç kaydının olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Polisi görünce dördüncü kattan atladı, hayatını kaybetti

OLAY KAMERADA

Öte yandan, yaralıya yerde kalp masajı yapıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polisi görünce dördüncü kattan atladı, hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAYRAM ŞAHİN - 3.Sayfa
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