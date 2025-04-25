Doğum gününde deprem olmasın diye dilek tuttu depreme yakalandı! İşte o anlar...
İstanbul depremlerinin ardından ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada gündeme gelen bir video hayrete düşürdü. Genç bir kızın doğum gününde "deprem olmasın" diye dilek tuttuğu esnada depreme yakalanması, "Böyle bir şans yok" yorumlarına neden oldu. İşte o anlar...
İstanbul son birkaç gündür deprem gündemiyle diken üstünde. Silivri açıklarında-Marmara Denizi'nde meydana gelen ve en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olan depremlerin ardından İstanbullularda büyük panik oluştu.
BAZI VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİ
Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, geceyi dışarda geçirdi.
Vatandaşlar yanlarında getirdikleri çadır, koltuk, örtülerle kendilerine yatak yaptı.
İZLEYENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN VİDEO
İstanbulluların paniği sürmeye ederken, depremden bu yana ilginç görüntülerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
Özellikle sosyal medyada gündeme gelen bir video izleyenleri hayrete düşürdü.
DEPREM OLMASIN DİYE DİLEK TUTTU, DEPREME YAKALANDI
Doğum günün kutlayan genç bir kız pastanın mumlarına üflemeden önce, "İnşallah deprem olmasın" diyerek dilek tuttu.
Dileğinin ardından ise 6,2 depreme yakalandı.