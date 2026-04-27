'Doğan Güneş' operasyonu diye 1 milyon 900 bin lirasını dolandırdılar

Konya'da kendine ulaşan dolandırıcılara 1 milyon 900 bin lirasını kaptıran yaşlı adam, aynı dolandırıcıların dairesini sattırıp parasını almaya çalışmasından şüphelenen emlakçının dikkatiyle son anda ikinci kez dolandırılmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz mart ayı içerisinde Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Cezmi Arıkan'ı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerinin emniyetle bağlantılı operasyon içerisinde olduğunu söyledi. Şebeke üyeleri yaşlı adamı, "kimliğiniz şebeke tarafından ele geçirildi, adınıza yasa dışı işlem yapılıyor" diye korkuturken, Arıkan tedirgin olarak şahıslara "yapılması gerekeni yapayım" dedi. Bunun üzerine telefon dolandırıcıları, sözde adını 'Doğan Güneş' verdikleri bir operasyon yürüttüklerini, bu operasyonun başarılı olması için Cezmi Arıkan'ın hesaplarındaki parayı güvenli hesaba aktarması gerektiğini söyledi. Yaşlı adam ise hesabındaki 1 milyon 900 bin lirayı istenilen hesaba gönderdi.

Parayı aldıktan bir süre sonra dolandırıcılar tekrar Arıkan'ı arayarak, operasyonun büyük çerçeveli olduğunu belirtip merkez Meram ilçesindeki dairesinin de satılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine yaşlı adam merkez Selçuklu ilçesindeki bir emlakçıya giderek, 'Borcum var, acil, hatta bugün dairemi satmak istiyorum' dedi. Emlakçı Ferhat Çetin, yaşlı adamın panikle daire satmak istemesinden şüphelenirken, satış bedeli alınıp tapu devri yapılarak satış işlemi tamamlandı. Şüpheleri geçmeyen emlakçı Çetin, bir şeyler ikram etmek için Cezmi Arıkan'ı ofisine getirdi. Yaşlı adam ofisinde olduğu sırada bir iş için kısa süreli dışarı çıkan Ferhat Çetin, iş yerinin güvenlik kamerasını açtığında Cezmi Arıkan'ın telefon dolandırıcılarıyla konuştuğunu fark etti. Çetin, durumu yaşlı adamın şehir dışındaki kardeşlerine ulaşarak bilgi verdi. Cezmi Arıkan'ın yakınları gelene kadar kendisine dolandırıldığını anlatan Ferhat Çetin, dolandırıcıların ağından yaşlı adamı kurtardı.

"85 yaşındaki bir insan acil 2 gün içerisinde dairesini neden satar diye şüphelendim"

Yaşlı adamı tekrar dolandırılmaktan kurtaran Ferhat Çetin olay gününü anlatarak, "Cezmi amca beni aradığında dairesini satmak istediğini söyledi, ben de ilgileniriz dedim. '2 gün içerisinde acil satılması gerekiyor' diye söyledi. Cezmi amca Beyşehir'den geleceği için ben ertesi güne randevu verdim. Cezmi amca ile ertesi gün buluştuk. Kendisini karşıladım, aldım ofise gelirken de sohbet ettik. Çocuğunun olmadığını, eşinin vefat ettiğini, kardeşlerinin olduğunu detaylı bir sohbetimiz oldu, ofise geldik. Bana acil dairesini satmak istediğini söyleyince şüphelendim. 85 yaşındaki bir insan acil 2 gün içerisinde dairesini neden satar diye sorgulamaya başladım. Ertesi gün geldiğinde yetki işlemleri için bana telefonunu verdi. Telefondan yetki işlemi yaptım, kardeşlerinin numaralarını aldım. Cezmi amcayla yine sohbetimiz bitti, çayımızı içtik yolcu ettim. Ben ofise geldim İstanbul ve Mersin'deki kardeşlerini aradım. Dairesini satmak istediğini, haberleri olup olmadığını sordum, öyle bir şeyden haberimiz yok dediler. Cezmi amcayı aradı kardeşleri, 'Abi ne yapıyorsun, iyi misin, Meram'daki daire boş burayı kiraya verelim' dediler 'yok' diye cevap verdi. Satmak istemediğini söylemiş. Sonra tekrardan bana dönüş yaptılar ve 'Ferhat bey biz abimizle görüştük abimiz bizden bir şeyleri saklıyor. Siz bu dairenin satışını yapın sonrasında da yine oturup konuşalım' dediler. Ben daireyi 2-3 gün sonra satışı için bir müşteri ile anlaştım tabii kardeşlerine sürekli bilgi veriyorum, çünkü bir şeylerden şüpheleniyorum. Cezmi amcaya da soruyorum ama bana söylemiyordu" dedi.

Yapay zeka ile yaşlı adamı inandırdı

Daire satışının ardından parayı şahıslara göndermeden dolandırıcılık olayını ispat ettiğini anlatan Ferhat Çetin, "Tapudan çıktıktan sonra ben aracın bagajına paranın tamamını koydum. Cezmi amca ile birlikte ofise geldik. Cezmi amca oradan kendisini uğurlayacağımı biliyor ama ben göndermedim. Cezmi amcayı getirdim ofise, parayı da güvenli bir yere koydum. Şüphe üzerine Cezmi amcaya dedim ki 'Amca sen otur ben karşıdan bir daire göstereceğim' diye ofisimden ayrıldım. Ofisten çıkar çıkmaz cep telefonumdan kamera görüntülerini izlemeye başladım. Cezmi amca dolandırıcılarla konuşuyordu onu fark ettim, 'artık kesin' dedim. Sonrasında ofise geri geldim bunu Cezmi amcaya anlatmaya çalıştım 'seni dolandırıyorlar' dememe rağmen 'yok' diyerek ikna olmadı. Sonra amcaya 'sanatçı veya siyasetçi sevdiğin bir insan' var mı diye sordum o da Orhan Gencebay'dan bahsetti. 'Orhan Gencebay'ı çok severim' dedi. Cezmi amcanın fotoğrafını çektim ve yapay zekayla ikisini yan yana koyup Cezmi amcaya gösterdim. Orada şok oldu bunu nasıl yaptın diye. Öyle olunca Cezmi amcayı inandırmış oldum. Ondan sonra bir sohbet esnasında belki 10-15 dakika geçti. Cezmi amca 1 milyon 900 bin liradan bahsetti. Bunu bankaya bir ay öncesinden gönderdiğini ama bunu güvenli hesap üzerinde beklettiğini söyledi. Meğer benden önce Cezmi amcayı bir defa dolandırmışlar. 1 milyon 900 bin lirasını almışlar. Bu ikinci olay aynı şahıslar bundan sonra da Cezmi amcanın 2-3 dairesi ve arabası sırasıyla hepsini dolandırıp alacaklarmış. Çok şükür onların önüne geçmiş olduk" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı