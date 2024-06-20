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Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı

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'Sıfır Bir' ekibinin projesi 'Kıyma' dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganı fark edip kendini korumaya çalışan oyuncu Cengizhan Yurdutek başını sıyıran kurşun nedeniyle kafasından yaralandı.

'Sıfır Bir' dizisinin final yapmasının ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisinin İstanbul Kartal'daki setine silahlı saldırı düzenlendi.

CENGO BAŞINDAN YARALANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kartal'daki Be Platoları'ndaki sete giden bir grup, sahne provasına başlamak üzere hazırlık yapan oyuncu ekibine ateş açtı. Dizinin Cengo rolüyle tanınan oyuncularından Cengizhan Yurdutek, silahlı kişiyi fark edip kendini bankın arkasına attı. Yurdutek bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı.

Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı

KANLAR İÇİNDE KALDI

Dizi ekibi 5 kurşun sıkan saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine giden sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek'in tedavisini yaptı. Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı. Bugün işlerinin başına geri dönen dizi ekibi olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi. Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in üstlendiği dizinin 4. sezon çekimleri yapılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Sıfır Bir Kıyma Dizi 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (7)

hakan er:

Gençlerimizi zehirliyor bu tarz diziler

81
3
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erge_nekon:

Bu kişiler şimdi sanatçımi oluyor,

yanıt6
yanıt0
Emin Tas:

Gerçek hayatta da böyle mi bu insanlar dedirtiyor

33
0
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Aras Yılmaz:

Adamlar dizide gerçek hayat hikayelerini oynuyor normal.

20
1
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yanık kremi:

bu dizide anlatılanlar tamamen hayal ürünü değildir şeklinde uyarı yaparlar artık dizi başlarken.. :D

10
0
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Erdal_19:

Diziyle gerçek hayat bir olmaz akıllı olsunlar diziye kendilerini çok kaptırmasınlar

6
0
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Yunus Akcan:

Yazık gerçekten. Filme dahil olduklarında gencecik çocuklardı. Şöhretle büyük şeylere kalkıştılar. Eşi çocuğu var. Değer mi ?

0
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