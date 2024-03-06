Diyarbakır Valisi: Son 14 ayda 19 terör eylemi engellendi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ilde güvenlik kuvvetlerinin son 14 ayda düzenlediği operasyonlarla 19 terör eyleminin yapılmadan engellendiğini söyledi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 1 Ocak 2023-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Diyarbakır genelinde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş operasyonlarına ilişkin valilikte basın toplantısı düzenledi. Kentin huzuru ve güvenliği için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Su, "İlimizin huzuru ve güvenliği için çok önemli çalışmaları arkadaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Biz, sizlerin huzuru ve güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, kaymakamlarımız ve güvenlik korucularımızla beraber sizlerin huzuru için gece gündüz demeden gayret sarf ediyoruz. Bu meyanda ilimizin huzuru ve güvenliği için bir taraftan önleyici kolluk hizmetlerini yürütürken, diğer taraftan da suçluların yakalanmasına ve olayların aydınlatılmasına yönelik de savcılarımızın talimatları doğrultusunda güvenlik kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Terör örgütlerine yönelik 13 bin 861 operasyon gerçekleştirildi"

Kentte hem merkez hem de kırsalda terör örgütlerine yönelik belirtilen zaman içerisinde toplam 13 bin 861 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Su, "İlimizde 1 Ocak 2023 tarihinden 29 Şubat 2024 tarihine kadar güvenlikle, asayişle, terör örgütlerine, uyuşturucu ticareti yapanlara, göçmen kaçakçılığına, siber suçlara yönelik önemli konularda sizlerle yaptığımız çalışmaları paylaşmak istiyorum. İlimizde terör örgütlerine yönelik yapılan çok önemli çalışmalar var. Bu meyanda bahsettiğim süre zarfında kırsalda terör örgütlerine yönelik olarak 13 bin 349 operasyon, şehir merkezlerinde 512 operasyon gerçekleştirdik. Yani ilimizde terör örgütlerine yönelik olarak emniyetimiz ve jandarmamız toplamda 13 bin 861 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yine aynı şekilde bu operasyonlarda şüpheli bin 937 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 222'si tutuklandı, 372'si hakkında da adli kontrol kararı verildi" diye konuştu.

19 terör eylemi yapılmadan engellendi

Vali Su, şehirde 19 terör eyleminin yapılmadan güvenlik kuvvetleri tarafından engellendiğini belirterek, "Tabii terör öğütlerinin finansmanı da çok önemlidir. Bu anlamda yine ilimizde güvenlik kuvvetlerimiz terörizmin finansmanına yönelik de iki önemli operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda şüpheli 34 kişi gözaltına alınmış, 9 şahıs da tutuklanmıştır. Tabii biraz önce ifade ettim; önleyici kolluk hizmetleri bizim için çok önemli. Bu meyanda ilimizde bahsettiğim süre zarfında 19 terör eylemi yapılmadan engellenmiştir" şeklinde konuştu.

Organize suç örgütlerine yönelik 11 operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Su, "Emniyet ve jandarma olarak yine organize suç örgütlerine yönelik de çok ciddi çalışmaları ilimiz genelinde gerçekleştiriyoruz. Bu meyanda organize suç örgütlerine yönelik bahsettiğim süre zarfında 111 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda şüpheli 313 kişi gözaltına alındı, 102'si tutuklandı, 86'sı hakkında da adli kontrol kararı verildi" dedi.

"Yine önemli bir konumuz uyuşturucuyla mücadeledir" diyerek konuşmasına devam eden Su, şunları kaydetti:

"İlimizde de ülkemizin genelinde olduğu gibi uyuşturucuyla ilgili hem önleyici tedbirler babında hem de bu işte iştikak edenlerin yakalanması konusunda güvenlik kuvvetlerimiz çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bahsettiğim süre zarfında ilimizde uyuşturucu madde imal edenlere, ticaretini yapanlara, kullananlara yönelik toplam 7 bin 689 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda şüpheli olarak 8 bin 451 şahsı yakaladık. Bunlardan bin 271'i tutuklandı, 253'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. 58 ton 748 kilo 562 gram esrar maddesi ele geçirdik. 103 milyon 19 bin 31 kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirdik. Ayrıca 5 kilo 412 gram eroin maddesi, 3 kilo 865 gram kokain maddesi, 9 kilo 299 gram metanfetamin maddesi ele geçirdik ve bunların imhasını gerçekleştirdik."

Asayiş olaylarında geçen seneye oranla yüzde 30'luk bir düşüşün olduğunu kaydeden Su, "Bir diğer önemli konumuz asayiş hizmetleridir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenle yaşamlarını sürdürmeleri için asayişle ilgili arkadaşlarımız çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Kişilere karşı işlenen suçlarda ilimizde 1 Ocak-28 Şubat 2023 tarihi ile 1 Ocak-29 Şubat 2024 tarihini karşılaştırdığımız zaman yüzde 30 azalma olduğunu görüyoruz" dedi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili de kentte çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine değinen Su, "Bir diğeri de göçmen kaçakçılığı hususudur. Bununla ilgili de bahsettiğim dönem içerisinde 27 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonu organizatörlere ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdik. Bu konuyla ilgili 78 şahsı gözaltına aldık. Bunlardan 45 şahıs tutuklandı, 16 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu süre zarfında bin 714 düzensiz göçmeni yakaladık. Bunların geri gönderme merkezlerine sevkini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Son olarak Vali Su, "İlimizde güvenlik kuvvetlerimiz siber suçlara yönelik de çok ciddi çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunlarla ilgili de ilimizde 51 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda şüpheli 239 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 155'i tutuklandı, 907'si hakkında da adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Vali Su, vatandaşın huzuru ve güvenliği için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - DİYARBAKIR