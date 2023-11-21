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Yer: Diyarbakır! Umre dönüşü havalimanında ortalık karıştı

Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile son bulan arbede cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.