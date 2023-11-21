Yer: Diyarbakır! Umre dönüşü havalimanında ortalık karıştı
Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile son bulan arbede cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı.
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı Dış Hatlar'da meydana geldi. Umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında arbede çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Çıkan kavgada 1 personel hafif yaralandı. Polisin müdahalesi ile son bulan arbede, cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Kavga anından kareler;