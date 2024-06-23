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Diyarbakır'daki yangında can kayıpları artarken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü

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Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında can kaybı sayısı artarken DEM Partili vekiller LGBT derdine düştü. İstanbul'daki Haliç Metro Köprüsü'ne çıkan DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, köprü korkuluklarına transları temsil eden paçavra astı. Skandal eylemin ardından harekete geçen polis ekipleri, DEM Partili vekillerin köprüye astığı paçavrayı indirdi.

Diyarbakır ile Mardin arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken DEM Partili vekiller skandal bir eyleme imza attı.

Dem Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, İstanbul'daki Haliç Metro Köprüsü'ne çıkıp köprü korkuluklarına transları temsil eden paçavra astı.

Diyarbakır'daki yangında can kayıpları devam ederken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü

POLİS, PAÇAVRAYI İNDİRDİ

İnfiale yol açan eylem sonrası ise polis ekipleri harekete geçti. Köprüye gelen polisler, DEM Partili milletvekillerinin köprüye astığı paçavrayı kısa sürede indirdi.

TAKSİM YÜRÜYÜŞE KAPATILDI

Öte yandan LGBT taraftarlarının sözde Onur Yürüyüşü'ne karşı İstanbul Valiliği Taksim meydanını kapattı. Taksim'e giden metrolar ikinci bir emre kadar durduruldu.

Diyarbakır'daki yangında can kayıpları devam ederken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ ANIZ YANGINLARI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Fatih Kayalı - 3.Sayfa

Diyarbakır Özgül Saki DEM Parti İstanbul Mardin Haliç LGBT Güvenlik 3.Sayfa Toplum Politika Haberler

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Yorumlar (7)

Nuri Aga:

Bunların hiç bir zaman derdi vatanları,şehirleri ve kürt kardeşlerimiz olmadı ki zaten....

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Murat Celik:

kürtler gerekeni yapar insallah

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Can :

Yıllarca bu ve bunun benzeri partiye yıllarını verenleri destekliyorlar, etek giyen erkekler bunların destekçileri değil mi :), TB-2 ye selamlar...

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Medeni Direkci:

DEM Lgbt'ye desteğini batıda açıkça gösteriyor. Doğuda ise bu desteğini "jin jiyan azadî" sloganı ile kamufle ediyor. Buna rağmen dindar halk nasıl peşlerinden gider demiştim. Bi hoca arkadaşım "halkın cehaletini hafife alıyorsun" demişti

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şahabettin Ayyıldız:

Yorumların çoğu doğru peki hocaların cehaleti ne olacak

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Şahin Gözlü:

bunların umrundamı kürt ler israil ermeniler ne derse onu yaparlar

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Abdullah KARAMAN:

haberler. comu burada protesto ediyorum. yorumları paylaşırken adil değilsiniz.

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