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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hafif ticari araç ve iki otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada 5 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da 3 araç tarlaya uçtu: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hafif ticari araç ve iki otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Merkez Sur ilçesi kırsal Kumluçat Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kontrolünden çıkan hafif ticari araç ve iki otomobil tarlaya yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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