Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KORKUNÇ KAZADA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Edinilen bilgilere göre, Çınarköy Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybedenler otopsi işlemleri için morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
