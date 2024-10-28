Diyarbakır'da Sokak Köpeği Çocuğu Kovaladı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, sokak köpeğinin 9 yaşındaki bir çocuğu kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle tehlike sona erdi ve çocuk yara almadan kurtuldu.
Diyarbakır'da sokak köpeğinin çocuğu kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sokak köpeğinin çocuğu kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, dün Yeni Mahalle'de yolda yürüyen E.Ö. (9), sokak köpeği saldırısına uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle köpek uzaklaştırıldı.
O anlar, güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntüde, çocuğun yürüdüğü esnada arkadan saldırmaya çalıştığı ve E.Ö'nün kaçmaya çalıştığı, çevredekilerin araya girerek köpeği uzaklaştırdığı görüldü.
E.Ö., saldırıyı yara almadan atladı.