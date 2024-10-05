Diyarbakır'da Kenevir Tarlasında İki Kişinin Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki kenevir tarlasında meydana gelen cinayetin zanlısı R.M., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda Cevat ve Muzaffer Oğuz'un öldürülmesi sonrası gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kenevir tarlasında öldürülen Cevat ve Muzaffer Oğuz, cinayetinin zanlısı R.M., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Lice İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan Ulucak Mahallesi'nde 29 Eylül'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kenevir ekili tarla içerisinde Cevat ve Muzaffer Oğuz'un uzun namlulu silahla öldürülmesi olayı meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olaya karışan şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda R.M. isimli şahıs suç unsurlarıyla birlikte yakalanmıştır. "Kasten Öldürme" suçundan aranan R.M. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir." - DİYARBAKIR