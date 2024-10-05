Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kenevir Tarlasında İki Kişinin Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Kenevir Tarlasında İki Kişinin Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki kenevir tarlasında meydana gelen cinayetin zanlısı R.M., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda Cevat ve Muzaffer Oğuz'un öldürülmesi sonrası gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kenevir tarlasında öldürülen Cevat ve Muzaffer Oğuz, cinayetinin zanlısı R.M., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan Ulucak Mahallesi'nde 29 Eylül'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kenevir ekili tarla içerisinde Cevat ve Muzaffer Oğuz'un uzun namlulu silahla öldürülmesi olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olaya karışan şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda R.M. isimli şahıs suç unsurlarıyla birlikte yakalanmıştır. "Kasten Öldürme" suçundan aranan R.M. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Kenevir Hukuk Lice Suç

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı? 7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı?
title