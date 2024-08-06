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Kavgada yaralanınca sinir krizi geçirdi! Yoldan geçen araçlara tekmeli yumruklu saldırı

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Diyarbakır'da çıkan bir kavgada elinden yaralanan 24 yaşındaki Yakup P., sinir krizi geçirmeye başladı. Trafikteki araçların önünü kesen şüpheli, otomobillere yumruk ve tekme attı. Olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavgada elinden yaralanan 24 yaşındaki genç, sinir krizi geçirip, trafikteki otomobillere yumruk ve tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

TÜM SİNİRİNİ YOLDAN GEÇEN ARAÇLARDAN ÇIKARDI

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanınca sinir krizi geçirdi! Yoldan geçen araçlara tekmeli yumruklu saldırı

Kavgada elinden yaralanan Yakup P., sinir krizi geçirerek yolu kapatıp, bazı sürücüleri yan sokaklara yönlendirdi. Bazı araçlara da yumruk ve tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada yaralanınca sinir krizi geçirdi! Yoldan geçen araçlara tekmeli yumruklu saldırı

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin sakinleştirerek sağlık ekiplerine teslim ettiği Yakup P., Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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