Haberler

Diyarbakır'da Hijyen Kurallarını İhlal Eden Yemek Fabrikasına Baskın

Diyarbakır'da Hijyen Kurallarını İhlal Eden Yemek Fabrikasına Baskın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yemek fabrikasında 2 ton 230 kilo tarihi geçmiş gıda maddesi ele geçirildi. İşletme hijyen kurallarını ihlal ettiği için mühürlendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yemek fabrikasında yapılan denetimlerde 2 ton 230 kilo tarihi geçmiş soslanmış tavuk eti, kıyma, sebze ve baharat çeşitleri ele geçirildi. İşletme ekipler tarafından mühürlendi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi D. Ahmet Bilgin Caddesi üzerindeki bir yemek fabrikasında hijyen kurallarına uyulmadığı ve böceklerin bulunduğu tespit edildi. Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yemek fabrikasında 2 ton 230 kilogram tarihi geçmiş soslanmış tavuk eti, kıyma, sebze, baharat çeşitleri ele geçirildi. Başta et ürünleri olmak üzere birçok gıda maddesinin son kullanma tarihinin 2023 yılına ait olduğu ve son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. Zabıta ekipleri, hijyen şartlarını ihlal eden ve halk sağlığını tehdit eden iş yerini mühürledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı

Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.