Diyarbakır'da Hijyen Kurallarını İhlal Eden Yemek Fabrikasına Baskın

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yemek fabrikasında yapılan denetimlerde 2 ton 230 kilo tarihi geçmiş soslanmış tavuk eti, kıyma, sebze ve baharat çeşitleri ele geçirildi. İşletme ekipler tarafından mühürlendi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi D. Ahmet Bilgin Caddesi üzerindeki bir yemek fabrikasında hijyen kurallarına uyulmadığı ve böceklerin bulunduğu tespit edildi. Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yemek fabrikasında 2 ton 230 kilogram tarihi geçmiş soslanmış tavuk eti, kıyma, sebze, baharat çeşitleri ele geçirildi. Başta et ürünleri olmak üzere birçok gıda maddesinin son kullanma tarihinin 2023 yılına ait olduğu ve son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. Zabıta ekipleri, hijyen şartlarını ihlal eden ve halk sağlığını tehdit eden iş yerini mühürledi. - DİYARBAKIR