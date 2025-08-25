Diyarbakır'da Freni Çekilmeyen Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket ederek bahçe duvarına çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek bahçe duvarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Değirmentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, el freninin çekilmemesi üzerine bir süre sonra hareket etti. Otomobil, daha sonra bahçe duvarına çarparak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
