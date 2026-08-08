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Silvan'daki Diş Kliniği Saldırısında 2 Tutuklama

Silvan'daki Diş Kliniği Saldırısında 2 Tutuklama
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Silvan ilçesindeki bir diş kliniğine yönelik 28 Temmuz 2026 günü gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak; yapılan araştırmalar neticesinde Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan kapsamlı çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen S.N.Ç., M.B., M.Ş.D. ve S.E. isimli 4 şüpheli yakalanmıştır. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmış; S.N.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.Ş.D. ve S.E. isimli 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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