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Diyarbakır'da anız yangını! İki ilçeden itfaiyeler bölgeye sevk edildi

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Geçtiğimiz ay çıkan anız yangınlarında 15 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'dan yine korkutan bir anız yangını haberi geldi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürmeye, itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetmeyince Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye ekip gönderildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kaldığı için iki ilçeden takviye ekip gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi'ne ilerledi.

Diyarbakır'da anız yangını! İki ilçeden itfaiyeler bölgeye sevk edildi

İKİ İLÇEDEN TAKVİYE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ ANIZ YANGINLARI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Anız yangınlarında 15 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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