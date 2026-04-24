Diyarbakır'da ağır hasarlı bina yıkılırken yandaki sağlam bina da hasar aldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın kolon ve kirişlerinde hasar oluştuğu iddia edildi.

Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770'inci Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı Medya Apartmanı, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Yapılan incelemelerin ardından bina hakkında yıkım kararı verildi. 16 Nisanda başlayan yıkım çalışmaları sırasında, bitişikte bulunan 7 katlı Taşkıran Apartmanının da etkilendiği öne sürüldü. Apartman sakinleri, yıkım esnasında kendi binalarının kolon ve kirişlerinde hasar oluştuğunu iddia etti.

Apartman sakinlerinden Serdar Şeker, yaklaşık 9 gündür yıkım çalışmaları devam eden ağır hasarlı apartmandan dolayı evinin hasar gördüğünü söyledi. Şeker, "İnşaat çalışmaları nedeniyle evim hasar gördü. Gittiğim her kurum beni başka bir yere yönlendiriyor biri kaymakamlığa, kaymakamlık Çevre ve Şehirciliğe, orası da valiliğe gönderiyor. Mağdurum, evim zarar gördü, duvarlarım çatladı. Yetkiliye ulaşmaya çalışıyorum ama herkes sorumluluğu bir başkasına atıyor. Bugün kaymakamlığın sekreterine gittim, 'İnşaat çalışması bitmeden gelip müdahale edemem' dedi. Peki, biz derdimizi kime anlatacağız? Gidecek yerimiz olmadığı için ve bize yer ayarlamadıkları için bu haldeki evde yaşıyoruz. Az önce uyandım, aşağı indim. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Görüyorsunuz, vatandaşlar iş makinelerinin yanından geçiyor. Ne bir önlem var ne de bir denetim" ifadelerini kullandı.

Bir diğer apartman sakini Mehmet Salih Güzel ise apartmanlarının 9 gündür bu halde duvarlarının yıkık olduğunu ve bir haftadır kaymakamlığa dilekçe verdiklerini, ancak dilekçeye rağmen gelip inceleme yapılmadığını söyledi. Güzel, "Bugün de tekrar gittik fakat dilekçenin sonucu hala çıkmamıştı. Şu an tüm bina sakinleri içeride ve gidecek bir yerimiz de yok. Bina ciddi şekilde sallanıyor. Yetkililerden biri gelip yukarı çıksa, iki dakika duramaz. Daha önce bina sağlamdı, ancak yıkımdan sonra çatlaklar oluştu ve yapı zayıfladı. Durum açıkça görülüyor. Duvarların büyük kısmı zarar görmüş durumda. Sizce yapışık olan 2 apartmandan biri yıkılınca diğerinin kolonları ya da kirişleri sağlam kalır mı? Bu haliyle binanın ayakta kalması mümkün değil. Gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Biz hala içerideyiz ve durum giderek daha tehlikeli hale geliyor. Olay sosyal medyada da yer aldı ancak şu ana kadar hiçbir ekip gelip inceleme yapmadı, kimse 'sorun nedir' diye sormadı" dedi.

5 Nisan Mahallesi muhtarı Mehmet Karahan da 2023 Şubat depremlerinin acısını hala da yaşadıklarını söyledi. Karahan, "Halen ağır hasarlı veya orta hasarlı apartmanların yıkımları devam ediyor. Vatandaşların malına, canına zarar gelmemesi için önce emniyet, sonra hareket diyoruz. Burada herhangi bir çekilmiş bir uyarı bandı yok. Çocuklar geçiyor, kadınlar geçiyor, iş makineleri çalışıyor. İllaki birinin canı gittikten sonra mı önlem alınacak? Buradaki 2 apartmanın duvarı bitişiktir. Bir tarafı yıkıldıysa öbür taraf zaten açıkta kalıyor. Yani bunu yapan müteahhit iki apartman arasında boşluk bırakmamış. Bitiş yapmış. Yetkililere sesleniyorum. Vatandaşlarımıza yardımcı olsunlar. Hiç kimse mağdur kalmasın" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı