15 yaşındaki genç, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 15 yaşındaki İ.G., uyuyan babası T.G.'yi başından uzun namlulu silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan genç, bir süre sonra polise teslim oldu.

Diyarbakır'da 15 yaşındaki İ.G., uyuyan babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.

UZUN NAMLULU SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Olay, sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.G. evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

BİR SÜRE SONRA TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.Öte yandan, Taner G.'nin bir terör saldırısında yaralandığı ve 'sivil gazi' olduğu öğrenildi.