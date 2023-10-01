Diyarbakır'da 15 yaşındaki çocuk, gazi babasını uyurken öldürdü

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir çocuk, uyuyan gazi babasını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli çocuk polise teslim oldu.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, gazi babasını uyurken öldürdü.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde İ.G. (15) adlı çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle, evde uyuyan babası Taner G.'yi silahla vurdu.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Taner G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli İ.G. ise sabah saatlerinde polise teslim oldu. Öte yandan, Taner G.'nin bir terör saldırısında yaralandığı ve 'sivil gazi' olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR