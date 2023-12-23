Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 123 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 123 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 123 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Yeşilburç Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 2 ayrı noktada, 110 kilogram toz esrar ve 13 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 123 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın maç var mı? Yarın hangi maçlar var? Cumartesi yarın akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yabancı kuralı değişti mi? İlk11'de kaç yabancı hakkı var 2024? Davinson Sanchez sakat mı? Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title