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Diyaliz hastası nakil aracı çaya uçtu: 6 yaralı

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Çorum’da diyaliz hastalarının taşındığı minibüsün çaya uçması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Çorum'da diyaliz hastalarının taşındığı minibüsün çaya uçması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Büyüktaş Mahallesi Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol K. idaresindeki 19 AFM 754 plakalı diyaliz hastası nakledilen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Ardından demir korkuluklara çarpan minibüs, yaklaşık 4 metre yükseklikten çaya uçtu. Minibüs çayın üzerindeki demir yaya köprüsüne çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçtaki Teslime A. (76), Emine Y. (71), Naciye K., Erol K. (27), N.A. (17) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Naciye K., daha sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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