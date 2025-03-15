Eşini benzinle yakmaya çalışan cani yaptığına hiç pişman değil: Gerekirse 30 yıl yatacağım

İddiaya göre, Bahattin O., 10 yıldır dini nikahlı eşi Vildan H.'nin üzerine ev aldı. Bir süre aynı evde yaşamaya devam eden ikili anlaşmazlık yaşamaya başlayınca Vidan H., Bahattin O.'dan ayrılmak istedi. İddiaya göre, aldığı evi dini nikahlı eşinden isteyince, Vildan H., bu teklifi kabul etmedi.

BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞTI

Duruma sinirlenen adam konuşmak için çağırdığı, Vildan H.'yi, benzin döküp yakmak istedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya müdahalede eden çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. Jet hızında olaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırdı.

"GEREKİRSE 30 YIL YATACAĞIM"

Kelepçeli şahsın, "Gerekirse 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekerken, taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.