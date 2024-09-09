Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesi onaylandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Ağır ceza mahkemesi de, Başsavcılığın tahliyeye itirazını reddetti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı. Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Ağır Ceza Mahkemesi'nden de tahliyeye itiraza ret

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etmişti. Başsavcılık bu gerekçelerle 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Tahliye kararını veren mahkeme Başsavcılığın itirazını reddetmişti. Bunun üzerine itirazı değerlendiren Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Başsavcılığın tahliye kararına itirazını reddetti. - İSTANBUL