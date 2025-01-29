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Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

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Kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya üzerinden paylaşan ve hakkında 'hayasızca hareket' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat, kendisine uygulanan adli kontrol şartının kaldırıldığını duyurdu.

'Kara para aklama' ve 'suç işleme amacıyla örgüt kurma' suçlamaları ile yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettirmişti.

Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tahliye olması vesilesiyle verdiği parti sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anları paylaşan Dilan Polat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hayasızca hareket' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

"ADALET GERÇEKTEN TECELLİ EDİYOR"

Haftada 3 gün karakola giderek imza veren Dilan Polat, hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırıldığını duyurdu. Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mutluluktan ağladım. Karakola her girdiğimde psikolojim bozuluyordu. Haftanın 3 günü, dile kolay, gidip imza atıyordum. Biliyorsunuz kız kardeşimle olan videodan ötürüydü. Çok üzülüyordum. İmzalarımız kalktı. Adalet gerçekten tecelli ediyor. Çok mutluyum, nazar değmesin. Daha güzel, daha mutlu hep böyle iyi haberler alabilmek umuduyla inşallah" dedi.

Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

para para para Napolyon

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Haber Yorumlarıhalil dikici:

Yakında mallar geri iade edildi mi hersey kaldığı yerden devammm…

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Tam bir kepazelik

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