Dilan Polat gözyaşları içinde isyan etti: Hayatıma son vereceğim, yaşayacak gücüm kalmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

DİLAN POLAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

DİLAN POLAT GÖZALTI KARARINA İSYAN ETTİ: ARTIK YAŞAYACAK GÜCÜM KALMADI

Dilan Polat sosyal medyada yayınladığı videoda, gözaltı kararına isyan etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, artık yaşayacak gücünün kalmadığını söyledi.

"ARTIK CANIMI DA ALIN BIRAKIN BENİ"

Dilan Polat şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı. Artık bittim. Bir video çekiyorum her yerde paylaşıyorlar bilmem ne içmişler diye. Şu anda öğrendim. Hakkımızda gözaltı kararı çıkmış. Muhtemelen gelirler. Alın götürün beni. Saçımı, kanımı, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni. Bu iftiralardan dolayı yaşayacak gücüm kalmadı. Siz gelmeden canımı alın. Artık bıktım bu rezilliklerden. Bir tane video çekiyorum. Ve yine sosyal medyası baskısı yüzünden hakkımızda gözaltı kararı çıktı. Artık yaşamak istemiyorum. Yaşayamıyorum da. Benim çocuğumun psikolojisi bozuldu.

"ELİM KOLUM BAĞLI ŞEKİLDE BEKLİYORUM"

Elim kolum bağlı şekilde bekliyorum. Kara para dendi, örgüt, bahis dendi. En son bu kalmıştı bu da denmişti. İftiralara maruz kalıp yargılanmaktan artık yaşayacak gücüm kalmadı. Masama koysunlar bilmem. Hayatım boyuncu görmedim. Allah canımı alsın görmedim. Canımı alın, ne isterseniz alın ama artık yeter.

"İNSANLARIN İFTİRALARI YÜZÜNDEN BUNLARI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Bir tane video çekiyorum. Ve bu storide insanlar yeni uyanmış. Engin dalmış bir şekilde duruyor. O storim yayılıyor. Ve bu sebepten dolayı haber çıkmış, haklarında gözaltı kararı çıktı diye. Bu insanların baskıları yüzünden, iftiraları yüzünden ben artık bunları yaşamak istemiyorum. Aynı şeyi 1,5 yıl önce de yaptınız. Bahis dediniz, kara para dediniz. Hayatımız allak bullak oldu.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Ben panik atak hastasıyım. Hayatım boyunca görsem bilmem, tanımam. Artık gelin saçımı tırnağımı, kanımı, canımı alın. Gerçekten artık bu psikolojik baskıyla kendimi öldürmemi, yok olmamı mı istiyorsunuz? Öldüreyim kendimi herkes kurtulsun. Allah rızası için yeter.

"BURADA HAYATIMA SON VERECEĞİM"

Ben buradayım. Her şeyimi araştırın. O kadar eminim kendimden. Ama artık gerçekten benim ölümüm bu insanlar yüzünden olacak. Ben gerçekten yaşayamıyorum. Ben canımı bitirmeye razıyım. Bu ülkede ne rezillik yaşandıysa yaşadım. Bir insan uykudan uyanıp video çekti diye böyle damgalanabilir mi? Ben bundan sonra yaşamayacağım. Burada hayatıma son vereceğim. Hakkımı da kimseye helal etmiyorum. Dileğim rabbim bana yaşattıklarınızın kat ve kat fazlasını herkese yaşatsın."

ENGİN POLAT: BİZİM ALNIMIZ AK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Engin Polat ise, "Bazı haberler gördüm eğer doğruysa yazık çok yazık. Söyleyeceğim tek şey var, her zaman söylediğimiz gibi bizim alnımız ak, başımız dik. Test vermeye hazırız. Yine bir ailenin günahını alıyorlar. Devam etsinler. Ne benim ne ailemin hiçbir zaman böyle işlerle işi olmadı, olmaz da... Test vermeye hazırız, bu kadar" dedi.