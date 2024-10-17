Dikili'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Dikili ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalelere ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR