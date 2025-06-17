Dikili'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Dikili ilçesinde Çandarlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına 6 uçak, 3 helikopter ve 13 arazöz ile müdahale edildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.45'te Çandarlı Mahallesi'nde orman dışı alanda başladı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 6 uçak, 3 helikopter ile havadan 13 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerle karadan müdahale başladı.
Alevler, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa