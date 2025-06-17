Dikili'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.45'te Çandarlı Mahallesi'nde orman dışı alanda başladı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 6 uçak, 3 helikopter ile havadan 13 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerle karadan müdahale başladı.

Alevler, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı. - İZMİR