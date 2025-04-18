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Dikili Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan saat 07.15'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) ekiplerince durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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