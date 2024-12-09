Terör örgütü PKK Deyrizor'da sivillere ateş açtı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin protesto düzenleyen sivillerin üzerine ateş açması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI

Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Deyrizor'da halk terör örgütünün kentten çıkması için protesto düzenledi. Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin protestocuları dağıtmak için sivillerin üzerine ateş açtığını belirterek, 3 sivilin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.