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Terör örgütü PKK Deyrizor'da sivillere ateş açtı

Terör örgütü PKK Deyrizor'da sivillere ateş açtı
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Suriye'nin Deyrizor kentinde PKK/YPG'li teröristler, protesto düzenleyen sivillerin üzerine ateş açtı. Olayda 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin protesto düzenleyen sivillerin üzerine ateş açması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI

Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Deyrizor'da halk terör örgütünün kentten çıkması için protesto düzenledi. Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin protestocuları dağıtmak için sivillerin üzerine ateş açtığını belirterek, 3 sivilin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

savaş medyası iş başında sözde münbiç kurtarıldı rakka ve deyrizorda siviller isyan ediyor külliyen yalan rojavaya giremeyecek siz ve besleme çeteleriniz

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