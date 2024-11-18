DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya akşam saatlerinde aracında ölü bulundu.

KİLİTLİ ARAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde iddiaya göre silah sesinin ardından bir araçta kanlar içerisinde birini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kilitli araçta Mehmet Ali Kaya'nın (42) cansız bedeni bulundu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MİLLETVEKİLİNİN KARDEŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İntihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.