Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı

Dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'in sahne aldığı ABD'nin Boston kentindeki konserde skandal bir an yaşandı.

CANLI YAYIN KAMERASINA YAKALANDILAR

Seyirciler arasından sarmaş dolaş bir şekilde sahneyi takip eden bir çift konserin canlı yayın kamerasına yakalanınca grubun solisti Chris Martin "Şu ikisine bir bakın, ne kadar tatlılar" diyerek anons yaptı.

BİR ANDA PANİĞE KAPILDILAR

Ancak dev ekranda kendilerini gören ikili, bir anda paniğe kapıldı. Erkek izleyici aniden kolunu çekerek kameranın açısından kaçarken, kadının ise yüzünü kapatarak sessizce arkasını döndüğü görüldü.

ÜNLÜ ŞİRKETİN CEO'SU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerdeki kişilerin değeri 1 milyar doların üzerinde olan yazılım geliştirme şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı.

PANİĞİN NEDENİ SONRADAN ANLAŞILDI

İkilinin kapıldığı paniğin nedeni ise Byron'un evli olması. Sosyal medyadaki profiline göre Andy Byron, Megan Kerrigan ile evli ve iki çocuğuyla birlikte New York'ta yaşıyor. Kristin Cabot'nun hesabında ise medeni haline ilişkin bir detay bulunmuyor.