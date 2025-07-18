Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı

Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
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Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
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ABD'nin Boston kentindeki konserde skandal bir an yaşandı. Konserin canlı yayın kamerasına sarmaş dolaş bir şekilde yakalanan çift, dev ekranda kendilerini görünce panikleyerek kaçmaya çalıştı. İkilinin kapıldığı paniğin nedeni ise sonradan anlaşıldı. Çiftin, ünlü yazılım geliştirme şirketi Astronomer'in evli CEO'su Andy Byron ile İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'in sahne aldığı ABD'nin Boston kentindeki konserde skandal bir an yaşandı.

CANLI YAYIN KAMERASINA YAKALANDILAR

Seyirciler arasından sarmaş dolaş bir şekilde sahneyi takip eden bir çift konserin canlı yayın kamerasına yakalanınca grubun solisti Chris Martin "Şu ikisine bir bakın, ne kadar tatlılar" diyerek anons yaptı.

Dev şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı

BİR ANDA PANİĞE KAPILDILAR

Ancak dev ekranda kendilerini gören ikili, bir anda paniğe kapıldı. Erkek izleyici aniden kolunu çekerek kameranın açısından kaçarken, kadının ise yüzünü kapatarak sessizce arkasını döndüğü görüldü.

Dev şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı

ÜNLÜ ŞİRKETİN CEO'SU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerdeki kişilerin değeri 1 milyar doların üzerinde olan yazılım geliştirme şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı.

Dev şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı

PANİĞİN NEDENİ SONRADAN ANLAŞILDI

İkilinin kapıldığı paniğin nedeni ise Byron'un evli olması. Sosyal medyadaki profiline göre Andy Byron, Megan Kerrigan ile evli ve iki çocuğuyla birlikte New York'ta yaşıyor. Kristin Cabot'nun hesabında ise medeni haline ilişkin bir detay bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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