Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Selim Yalçınkaya cinayeti gündeme geldi. Selim'in ailesi oğullarının öldürülmesiyle ilgili eski eş Derya Yalçınkaya'yı sorumlu tuttu. Bugün bazı belgelerle yayına çıkan Müge Anlı, hem ekran başındaki izleyicinin hem de stüdyoda bulunan konukların şaşırmasına sebep oldu. Peki, Derya Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge anlı selim Yalçınkaya cinayeti nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Müge Anlı Derya Yalçınkaya kim? Cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'la olan mesajlarını gören Müge Anlı, canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. Peki, Müge Anlı Derya Yalçınkaya kim? Müge Anlı Derya olayı! Derya Yalçınkaya kimdir? Müge anlı Selim Yalçınkaya cinayeti nedir? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI SELİM YALÇINKAYA CİNAYETİ NEDİR?

Selim Yalçınkaya 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında öldürüldü. Olay yerinde herhangi bir tüfek veya kesici alet bulunmaması sonrası Adli Tıp Kurumu cinayetin demir ve benzeri bir cisimler gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruldu. Olay sonrası 1 çocuk babası Selim'in ailesi eski gelinlerinden şüphelendikleri için Müge Anlı'ya başvurdu. 14 Kasım tarihinde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Derya Yalçınkaya itirafta bulundu. Yalçınkaya, "Mahkemede korktuğum için yalan söyledim, çocuğumu bana göstermezler diye ama o fotoğraf bana ait. Erdoğan'la fotoğraflarım olduğu doğru" dedi.

MÜGE ANLI DERYA YALÇINKAYA KİM?

Bir çocuk babası Selim Yalçınkaya 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında başında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cinayetini çözmeye çalışıyor. Canlı yayına çıkan aile ise oğullarının başını ihanet yüzünden boşandığı eski gelinleri Derya Hanım'ın yaktığını ileri sürdü.

Oğullarının evliliği boyunca aldatıldığını söyleyen aile, babalarının da gelinlerinin görüştüğü kişiyle kavga ederek cezaevine girdiğini söyledi. Oğullarının bir düşmanının olmadığını belirten aile, eski gelinlerini suçladı. Canlı yayına gelerek ihaneti kabul eden Derya Hanım'ın ihanetle ilgili eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı ise sinirden ne diyeceğini bilemedi. Canlı yayında Derya Hanım'ın ihanetin ardından eşi Selim Yalçınkaya'ya itiraf ettiği ihanet mesajlarını okuyan Müge Anlı, "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani" diyerek tepki gösterdi.

İhanet mesajlarını kabul eden Derya Hanım "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun? Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü. Senin kafan kırık mı? Amacın ne?"