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Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü

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Tekirdağ'dan depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesine görevlendirilen, dönüşte depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, yargılama sürecinde tahliye edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Işık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevlendirilen, Tekirdağ'a dönüşünde depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü ortaya çıkan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN YARDIM MALZEMELERİ EVİNDEN ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ'a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine getirdi. Yadigar Işık'ın yardım malzemelerini evine götürmesi, müdürlerine bildirildi. Çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip, Işık'ın malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldüYadigar Işık

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi. Yadigar Işık, gözaltına alındı. Aynı zamanda açığa alınan Işık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından tekrar gözaltına alınan Işık, 6 Mart 2023'te çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

12 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Yadigar Işık hakkında Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği' suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Işık, 28 Eylül 2023 günü görülen davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Yadigar Işık, İstanbul Sultangazi'de dün gece kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Işık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Gaziantep İslahiye Tekirdağ Deprem 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Recai Apaydın:

alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ????

68
3
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metehan metehan:

Ne oldu simdi goturcen mi onlarida ahirete yazik 3 kurus icin hem dunyasini hem ahiretini yakanlara

54
1
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Ferhat Özgan:

Bu dünyada adem oğluyum dersin, Helâli, haramı seçmeden yersin, Yeme el malını, er geç verirsin, İğneden ipliğe sorulur bir gün. Gökte yıldızların önü terazi, Ülker ile aşar gider birazı. Yarın mahşerde de sorarlar bizi, Hak mizan terazi kurulur bir gün.

39
1
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Erkan Can :

tahliye edilmiş... yetimin hakkını yemiş ve hakimlerimiz tarafından tahliye edilmiş yazıyor.. neyse ki İlahi adalet var..

31
1
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Halit Çelebi:

bu dünyada hesabı sorulmadı diğer dünyada sorulur

25
1
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Yeliz Ateş:

Ölüm var yaaa! O kadar ınsanın hakkı kaldı üzerinde değdimi?

14
1
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Zombi mahalli:

HER ADALET ŞAŞAR ! ALLAHIN ADALETİ ŞAŞMAZ ! KİMSE GÖRMESE ALLAH GÖRÜR !

6
1
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Sezgin Yıldız:

Allah rahmet eylesin herkese hata yapar bunu okuyan Herkes ne hatalar yapıyor ama Yalnız Allah biliyor bunları

4
1
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S y:

Münker Nekir

4
0
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Hamdi Baba :

Eeee bu şimdi şehit mi sayılacak ?

1
2
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