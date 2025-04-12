Depremde yıkılan Pamukkale Sitesi'nde karar çıktı

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin öldüğü Pamukkale Sitesi A Blok'a ilişkin davada, binanın 3 müteahhite 16 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Pamukkale Sitesi A Blok da yıkıldı. Yıkılan sitede enkaz altında kalan 25 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralanmıştı.

Pamukkale Sitesi ile ilgili karar duruşması Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü . Duruşmaya, sanıklardan Atilla Gökçek ile Yusuf Alageyik tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden bağlandı. Taraf avukatların hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık Sadık Doğan katılmadı. Sanıklar Gökçek ve Alageyik, önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduklarını söyledi.

Binanın 3 müteahhite 16 yıl 3'er ay hapis cezası

Karar duruşmasında hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz sanık Sadık Doğan hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. - GAZİANTEP