Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış! Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti

Türkiye'de deprem gerçeğini anlattığı yayınlarda kaçak yapılaşma ve şehir planlamasıyla ilgili sert eleştirilerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'ın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan yazlığına kaçak kat çıktığı ifşa olmuştu.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Prof. Dr. Ercan'ın komşularının ihbarı sonrası Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri evde denetimlerde bulunmuş ve kaçak kısımlar için yıkım kararı vermişti.

KAÇAK KISIMLARI YIKTIRIP SATIŞA ÇIKARDI

Yeni Asır gazetesinin haberine göre evindeki kaçak eklentileri yıktıran ve villasını satışa çıkaran Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'ın, aynı gün evi de boşalttığı belirtildi.

VİLLAYI KENDİ ELLERİYLE YIKMIŞ

Yapılan incelemede zemin katta izinsiz ilave kapatmalar, çatı katında kaçak kat ve bahçede de imar barışı bahane gösterilerek plana aykırı kaçak müştemilat inşa edildiğinin belirlenmesi üzerine açılan dava sürerken Prof. Dr. Ercan'ın hukuki süreci beklemeden önceki gün sabahın erken saatlerinde kaçak eklentileri kendi elleriyle yıktığı ortaya çıktı.

EMLAK FİRMASINA BAŞVURDU

Ardından çağırdığı görevlilere kaçak çıktığı çatı katını da yıktıran Ercan'ın, bir emlak firmasına başvurarak villasını satılığa çıkarttığı öğrenildi.