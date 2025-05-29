Denizli'nin Çameli İlçesinde Trafik Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çameli İlçesinde Trafik Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti
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Burdur'dan Denizli'ye dönerken, aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kuzen yaşamını yitirdi. Cenazeleri gözyaşlarıyla uğurlandı.

Burdur'dan memleketleri Denizli'ye dönerken araçlarının karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden kuzenler, Çameli ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Acıpayam ilçesine bağlı Karahayökavşarı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; Burdur'un Yeşilova ilçesinden memleketi Denizli'nin Çameli ilçesine gitmek üzere yola çıkan Pakize Ceylan (30) idaresindeki 20 SS 806 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Denizli'den Burdur'a seyir halinde olan Mesut K. idaresindeki 15 HY 150 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Pakize Ceylan ile yolcu koltuğunda oturan kuzeni Sinan Sıryol (35) hayatlarını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Pakize Ceylan ve Sinan Sıryol'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı kazada ölen iki kuzenin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Çameli nüfusuna kayıtlı olan kazazedelerden Pakize Ceylan'ın cenazesi Bıçakçı Mahallesi, Sinan Sıryol'un cenazesi ise Sofular Mahallesi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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