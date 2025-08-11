Denizli Devlet Hastanesi'nde Tavan Çökmesi: 2 Yaralı

Denizli Devlet Hastanesi'nde Tavan Çökmesi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Devlet Hastanesi B Blok 1'inci katında gerçekleşen tavan çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Hastane Başhekimliği olayla ilgili incelemeleri ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli Devlet Hastanesinde yaşanan tavan çökmesine ilişkin hastane Baş Hekimliği açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada olayda 2 kişinin düşen moloz parçalarıyla yaralandığı bildirildi.

Denizli Devlet Hastanesinde yaşanan tavan çökmesine ilişkin Hastane Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.05'te, Denizli Devlet Hastanesi B Blok 1'inci Kat Servis Girişi'nde tavanda yaklaşık 12 metrelik alanda sıva dökülmesi meydana gelmiştir. Olayın ardından hastanemiz mühendisleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekibi tarafından yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede, tavan sıva kalınlığının fazla olması ve sıvanın kendi ağırlığı ile düşmesi sonucu olduğu belirlenmiştir. Teknik ekiplerin değerlendirmesinde; binanın boşaltılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili ayrıntılı teknik rapor hazırlanmakta olup, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Teknik birimlerimizce onarım çalışmaları devam etmektedir. Olay esnasında bölgede bulunan 2 kişi, tavandan dökülen molozlardan etkilenmiştir. Her iki vatandaşımızın da genel sağlık durumu iyi olup, tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla acil serviste müşahede altına alınmışlardır" ifadeleri kullanıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan yangın ilçeyi sardı! Evler, arabalar yanıyor
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li belediyeler mesajı! Ezber bozdu
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.