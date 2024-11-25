Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: Hadi gel de kapat

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

Denizli'deki Helikopter Kazasında İki Pilota Hapis Cezası

Denizli'deki Helikopter Kazasında İki Pilota Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çardak ilçesinde orman yangınına müdahale ederken düşen helikopterin pilotları, pilotaj hatası nedeniyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki Rus mürettebat kazada hayatını kaybetti, gözlem pilotu beraat etti.

Denizli'nin Çardak ilçesinde 2 mürettebatın hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı helikopter kazasının davasında karar çıktı. Pilotaj hatası sonucu düştüğü kesinleşen davada iki Rus pilota 5'er yıl hapis cezası verilirken, Türk gözlem pilotu ise beraat etti.

21 Eylül 2022'de Marmaris'teki orman yangına destek için Kastamonu'dan kalkış yapan yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesinde düşmesi sonucu 2 Rus mürettebatın hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kazanın devam eden duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Kastamonu'dan hareket ederek Marmaris'teki orman yangınına müdahale için giden helikopterin pilotaj hatası nedeniyle düştüğü kesinleşti. Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Rus vatandaşı kaptan pilot Egor Turkof, yardımcı pilot Ilia Ivanchenko ve gözlem pilotu Ömer Can Çakır ile avukatları katıldı. Mütalaa veren savcı, Rus uzmanların yaptığı kaza kırım raporuna atıf yaparak, Rus iki pilotun kusurlu olduğu görüşünü hatırlattı.

Mütalaada, havanın sisli olması nedeniyle pilotların fazladan yakıt harcadığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği belirtildi. Pilotların, yakıtın bitimine yakın güvenli bir yere inmek yerine Çardak Havaalanı'na varmayı amaçladıkları fakat yakıt havaalanına varmadan bitmesi sonucu kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanan pilot Egor Turkof ve yardımcı pilot Ilia Ivanchenko'yu 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Gözlem pilotu Ömer Kaan Çakır ise beraat etti. Mahkeme heyeti istinaf yolunun açık olduğunu ifade etti.

Olayın geçmişi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düşmüştü. Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Iakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu ve kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot Ilia Ivesenkhıo, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilmişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

70'inden sonra aradığı mutluluk başını yaktı
img

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor? Belediye kreşleri kapatılacak mı? Belediyelerin açtığı kreşler neden kapatılacak? En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.