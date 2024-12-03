Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Duacılı Mahallesi İzmir- Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın (60) yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sağ kısmında büyük hasar oluştu.

BULGARİSTAN UYRUKLU KADIN ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından pencerelerden merdiven yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Kadirsancı'nın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik akışı polis ekipleri tarafından tek şeritten sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası TIR ve otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.